Главный реаниматолог Москвы о "деле врачей", открытых реанимациях и "сливе"

Денис Проценко – харизматичный и молодой главный реаниматолог Москвы – с предельной откровенностью и жесткостью о том, почему "реаниматологи не ублюдки", кто сливает информацию в "желтые СМИ" и похоронные бюро, нужно ли благодарить врачей, почему преследует врачей и чем это напоминает "53-й год".

Полностью должность Дениса Проценко звучит так: главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Он один из тех докторов-управленцев, который формирует совсем новые смыслы российской и столичной медицины. И доктора много что беспокоит.

Слушайте, почему московская "Скорая помощь" стала одной из лучших в мире, что должны выучить российские врачи, чтобы войти в мировую элиту, когда реаниматологи просят их не реанимировать, о конфликте морали и права в медицине, о законе "доброго самаритянина", противостоянии хирургов и анестезиологов, и почему профессия медицинской сестры через десять лет войдет в топ самых престижных.

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