Кокорин и Мамаев, Вяльбе и Губерниев, Слуцкий и судьи, Спартак и ЦСКА

Кокорин и Мамаев - это позор судебной системы или торжество закона? Почему Елена Вяльбе не любит прессу и Дмитрия Губерниева? Зачем Слуцкий, утратив свою обычную выдержку, оскорбил судью и теперь рискует получить дисквалификацию? В главном дерби российского чемпионата нет классной игры, зато есть драки на трибунах. Такой футбол нам вообще нужен?