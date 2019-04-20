Кокорин и Мамаев, Вяльбе и Губерниев, Слуцкий и судьи, Спартак и ЦСКА

Слушайте подкасты РИА Новости.
Кокорин и Мамаев - это позор судебной системы или торжество закона? Почему Елена Вяльбе не любит прессу и Дмитрия Губерниева? Зачем Слуцкий, утратив свою обычную выдержку, оскорбил судью и теперь рискует получить дисквалификацию? В главном дерби российского чемпионата нет классной игры, зато есть драки на трибунах. Такой футбол нам вообще нужен?
Слушайте подкасты РИА Новости.
Финал Международного конкурса "Детская Новая волна-2019" состоится 30-31 мая в Крыму в городе Ялта.
Открытие 151-го скакового сезона на ипподроме Краснодара состоялось в субботу 20 апреля.
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин рассказал в интервью РИА Новости о безопасности российских туристов на абхазских курортах, о подписании соглашения о двойном гражданстве, а также о том, как Россия расценивает предложение Тбилиси по смене формата проведения политического диалога по вопросу Абхазии и Южной Осетии.