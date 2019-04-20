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Кокорин и Мамаев, Вяльбе и Губерниев, Слуцкий и судьи, Спартак и ЦСКА

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Кокорин и Мамаев - это позор судебной системы или торжество закона? Почему Елена Вяльбе не любит прессу и Дмитрия Губерниева? Зачем Слуцкий, утратив свою обычную выдержку, оскорбил судью и теперь рискует получить дисквалификацию? В главном дерби российского чемпионата нет классной игры, зато есть драки на трибунах. Такой футбол нам вообще нужен?

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