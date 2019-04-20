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Мы все умрем. Глобальное отключение связи

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Темы:
Подкасты РИА (72)
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В США и Южной Корее запустили первые коммерческие мобильные сети 5G. Их скорость и стабильность позволят создать настоящий и полноценный интернет вещей. Но тогда мы переложим на технику еще больше забот и задач, станем окончательно зависимы от устройств. И что тогда будет, если мобильные сети внезапно отключатся? А ведь они могут.

По статистике, подавляющее большинство устройств, подключенных к мобильной связи и интернету, - это смартфоны. Но уже сегодня сим-карты и модемы встроены также и в бытовую технику, автомобили, протезы… Согласно экспертным прогнозам, уже в 2020 году "умные устройства" превзойдут телефоны и ПК числом на несколько миллиардов.

Это позволит повсеместно создавать полноценную инфраструктуру из смарт-девайсов: умный дом, интернет вещей, подконтрольную ИИ городскую среду. Но все они рухнут в случае отключения мобильной связи и интернета. И чем большую территорию накроет подобный блэкаут, тем больше будет масштаб катастрофы.

Насколько вероятно внезапное всемирное отключение мобильных сетей? Что может его спровоцировать? Чем оно грозит и как от него защититься? На эти и другие вопросы эксперты ответили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (72)

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