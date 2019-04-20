Страх расплаты за хорошее

Все слишком хорошо. Получили повышение на работе, в личных отношениях все прекрасно, у детей в школе успехи. Появляется навязчивая мысль: что-то тут не так. Слишком долго "белая полоса" – жди беды. Что это? Теория вероятности, проявление глубинных страхов или нездоровое программирование? Как перестать бояться расплаты за хорошее?

Как вообще понять, что страх расплаты за счастье начинает портить жизнь и влиять на твою успешность? Или, может, нужно быть этому страху благодарным за постоянную мобилизацию защитных механизмов?

Вместе с психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, врачом-психиатром и заместителем руководителя учебного центра Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Ольгой Карпенко и носителем страха – студенткой Светланой Шнякиной, которая ищет подвох в собственном благополучии, разбираемся, кроется ли за страхом расплаты синдром отличника, поможет ли визуализации худшего возможного сценария и как не воспитать в своих детях тревожность по умолчанию.

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