Балдан-Брэйбун. Будни буддийского монастыря на границе с Монголией

На границе России с Монголией есть трехсотлетний буддистский монастырь. Его обитатели не совсем вписываются в типичные представления о буддийских монахах, которые непрерывно медитируют в позе лотоса. Куда чаще здесь можно встретить монаха в модных кроссовках, с топором или стремянкой в руках.

В 1750-ых годах на месте камня, на котором чудесным образом проступила мантра "Ом", бурятские буддисты построили монастырь. Он стал обителью тысяч буддистских монахов. Но в 1930-ых годах их либо расстреляли, либо пересажали в тюрьмы, а монастырь разрушили. Много лет спустя потомки репрессированных монахов-бурят вернулись на эти земли, и появилось село Мурочи.

Теперь бурятские буддисты живут здесь, на границе России и Монголии, и помогают охранять ее. А духовную поддержку им оказывают ламы.

Днем монахи работают и принимают людей. Медитируют и читают молитвы они чаще ночью. Каждый из них понимает: чем короче путь к нирване, тем он труднее.

Весной 2018 года корреспондент РИА Новости Антон Скрипунов отправился туда и узнал, как монахи достигают нирваны с топором в руках.

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