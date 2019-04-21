Балдан-Брэйбун. Будни буддийского монастыря на границе с Монголией

В 1750-ых годах на месте камня, на котором чудесным образом проступила мантра "Ом", бурятские буддисты построили монастырь. Он стал обителью тысяч буддистских монахов. Но в 1930-ых годах их либо расстреляли, либо пересажали в тюрьмы, а монастырь разрушили. Много лет спустя потомки репрессированных монахов-бурят вернулись на эти земли, и появилось село Мурочи.
Теперь бурятские буддисты живут здесь, на границе России и Монголии, и помогают охранять ее. А духовную поддержку им оказывают ламы.
Днем монахи работают и принимают людей. Медитируют и читают молитвы они чаще ночью. Каждый из них понимает: чем короче путь к нирване, тем он труднее.
Весной 2018 года корреспондент РИА Новости Антон Скрипунов отправился туда и узнал, как монахи достигают нирваны с топором в руках.
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