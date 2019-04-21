Почему в Нижнем Новгороде лучше не вайдосить и что такое посикунчики?

Все это регионализмы - слова, которые используют жители разных областей и регионов. Как в Брянске называют борщ, а в Перми - пирожки? Что делает человек в Оренбурге, если несет алалу и почему там не любят тех, кто изджудривается? Кого в Ижевске называют чеберистым и что за безмен носят в Ростове-на-Дону?