Почему в Нижнем Новгороде лучше не вайдосить и что такое посикунчики?

Слушайте и говорите правильно!
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Все это регионализмы - слова, которые используют жители разных областей и регионов. Как в Брянске называют борщ, а в Перми - пирожки? Что делает человек в Оренбурге, если несет алалу и почему там не любят тех, кто изджудривается? Кого в Ижевске называют чеберистым и что за безмен носят в Ростове-на-Дону?
Слушайте и говорите правильно!
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О том, как ачандарский дом попал в объектив двух съемочных групп, читайте в материале Sputnik.
Украина прошла точку невозврата на пути превращения в слаборазвитый ресурсный придаток и бедный, но достаточно обширный и в этом смысле привлекательный для России рынок. А значит, для очередных санкционных ограничений Москвы не имеет значения, предпочтут ли сегодня украинские избиратели Зеленского или же Порошенко каким-то чудом удержит власть.
В результате взрывов в католических церквях и отелях Шри-Ланки погибли по меньшей мере 185 человек, около 500 пострадали.