13:53 21 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.96
  • EUR71.92
Поиск
Как это по-русски

Почему в Нижнем Новгороде лучше не вайдосить и что такое посикунчики?

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Все это регионализмы - слова, которые используют жители разных областей и регионов. Как в Брянске называют борщ, а в Перми - пирожки? Что делает человек в Оренбурге, если несет алалу и почему там не любят тех, кто изджудривается? Кого в Ижевске называют чеберистым и что за безмен носят в Ростове-на-Дону?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль
Как живое: первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце
Кровавая Пасха на Шри-Ланке: кадры с места событий
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia