Синдром FoMO: как не бояться пропустить все самое интересное?

Постоянно проверяешь соцсети? Кажется, что пропускаешь все самое интересное? Считаешь свою жизнь унылой и тусклой? Поздравляем (или сочувствуем), у тебя FoMO - синдром упущенной выгоды. В этом эпизоде подкаста Ваня, Маша и Игорь помогут тебе перестать всем завидовать и полюбить свою жизнь.

Твои друзья бесконечно постят фотографии из путешествий. Сын маминой подруги хвастается новой тачкой. Любимая группа приезжает в город с концертом - а у тебя нет ни денег, ни возможности. "Столько всего важного и клевого вокруг, почему моя жизнь такая серая?!" Если это о тебе, то сочувствуем: у тебя FoMO — Fear of Missing Out, синдром упущенной выгоды. По статистике, в Австралии от него страдают более 50% опрошенных тинейджеров, а в США 2/3 миллениалов из-за него живут не по средствам.

В эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Ваня, Маша и Игорь говорят о том, почему развивается синдром FoMO, до чего он может довести и можно ли его обратить в свою пользу?

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