Тревожный звонок. Как мошенники под видом рабочих и врачей вымогают деньги

Мы сами впускаем их в свой дом. Мошенников, так похожих на врачей или сантехников. Их искусные манипуляции зачастую оставляют нас без копейки за душой. В этом эпизоде вы узнаете о самых популярных уловках, которые используют аферисты и научитесь распознавать психологические приемы мошенников заранее. Слушайте и учитесь на чужих ошибках!

История о том, как мошенники стучатся в наши двери. Они представляются работниками коммунальных служб, медиками, сотрудниками Пенсионного фонда, продают некачественные товары за большие деньги, которые для многих оказываются последними.

Адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский, начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования МОСГАЗ Татьяна Киселева, врач-кардиолог Геннадий Неудахин и психотерапевт Ольга Дятлова рассказывают, как себя вести, если в вашей квартире раздался "тревожный звонок". Послушайте и предупредите своих близких, особенно пожилых. Потому что самая легкая жертва для аферистов — пенсионеры.

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