Тревожный звонок. Как мошенники под видом рабочих и врачей вымогают деньги

История о том, как мошенники стучатся в наши двери. Они представляются работниками коммунальных служб, медиками, сотрудниками Пенсионного фонда, продают некачественные товары за большие деньги, которые для многих оказываются последними.
Адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский, начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования МОСГАЗ Татьяна Киселева, врач-кардиолог Геннадий Неудахин и психотерапевт Ольга Дятлова рассказывают, как себя вести, если в вашей квартире раздался "тревожный звонок". Послушайте и предупредите своих близких, особенно пожилых. Потому что самая легкая жертва для аферистов — пенсионеры.
Слушайте подкасты РИА Новости.