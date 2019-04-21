18:06 21 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.96
  • EUR71.92
Поиск
Не дура!

Тревожный звонок. Как мошенники под видом рабочих и врачей вымогают деньги

Радио
Получить короткую ссылку
3 0 0

Мы сами впускаем их в свой дом. Мошенников, так похожих на врачей или сантехников. Их искусные манипуляции зачастую оставляют нас без копейки за душой. В этом эпизоде вы узнаете о самых популярных уловках, которые используют аферисты и научитесь распознавать психологические приемы мошенников заранее. Слушайте и учитесь на чужих ошибках!

История о том, как мошенники стучатся в наши двери. Они представляются работниками коммунальных служб, медиками, сотрудниками Пенсионного фонда, продают некачественные товары за большие деньги, которые для многих оказываются последними.

Адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский, начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования МОСГАЗ Татьяна Киселева, врач-кардиолог Геннадий Неудахин и психотерапевт Ольга Дятлова рассказывают, как себя вести, если в вашей квартире раздался "тревожный звонок". Послушайте и предупредите своих близких, особенно пожилых. Потому что самая легкая жертва для аферистов — пенсионеры.

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике
Экстремальные танцы на шесте
Больше адреналина: экстремальные танцы на шесте
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia