Ливадная рассказала, чем Абхазия привлекла телепроект "Планета на двоих"

В Абхазии все абсолютно искренне, тепло и без жеманства, сказала в интервью Sputnik исполнительный продюсер телеканала "Моя планета" Райхан Ливадная.

Абхазия стала 25-й по счету страной, где проходили съемки телепередачи "Планета на двоих" российского телеканала "Моя планета" .

По сценарию российской телепередачи "Планета на двоих", под прицелами видеокамер влюбленные путешествуют по странам, посещают их самые романтичные и знаковые места, а кульминацией истории становится предложение руки и сердца.

На этот раз героями "телеромана" стала пара из Бурятии Руслан Кварацхелия и Ирма Куртанидзе, которые сами выбрали Абхазию в качестве места для съемок.

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Заявок на участие в передаче "Планета на двоих" поступило больше пяти тысяч, рассказала корреспонденту Sputnik исполнительный продюсер телеканала "Моя планета" Райхан Ливадная.

"Посмотрев на эту пару, мы решили, что они будут искренне и оригинально смотреться. У них есть непосредственный личный интерес к этой стране, так как отец Руслана родом из Абхазии, и здесь живет его родная сестра. Руслан нам подкинул эту идею, но мы сами давно хотели побывать у вас, так как Абхазия славится своим огромным ресурсом - историческим и культурным наследием, природным ландшафтом, за Абхазией до сих пор сохраняется шлейф элитного курорта, страны, где разнообразен природный ландшафт, где есть все для человека, который хочет получить отдых не только классический – море, солнце и песок, здесь есть много всего и для активных путешественников. У Абхазии громадный природный ресурс, очень много разных достопримечательностей и красивых мест, подходящих для съемок фантастических и сказочных фильмов и передач, как наша. Абхазия - очень гостеприимная и душевная страна. Мне очень понравился тот факт, что когда мы были на Брехаловке, мне сказали, что каждое утро туда стекаются самые главные люди и обычные люди, общаются между собой. Там спокойно можно встретить президента страны. Это открытость, доброжелательность и никакого жеманства, все абсолютно просто, искренне и тепло", - сказала Ливадная.

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Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.