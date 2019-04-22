Волхонский о терактах на Шри-Ланке: рассчитаны на международный резонанс

Индолог, начальник сектора Азии Российского института стратегических исследований Борис Волхонский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что адресат терактов на Шри–Ланке находился не в самой стране.

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате серии терактов.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290 человек. Среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство России на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

"И время, и место, и объекты совершенно не случайные, все указывает на то, что за этим стоит не столько национальная, а международная структура. По всей видимости, нити ведут к международной террористической организации Исламское государство. Поскольку международный терроризм строится по сетевому принципу, то в каждой стране находятся какие-то ячейки", - сообщил Волхонский.

По его мнению, адресата террористов надо искать не в самой Шри-Ланке, а в мире.

"Жертвами нападения стали религиозное меньшинство, а также иностранные туристы, бизнесмены. Ясно, что это было рассчитано прежде всего на международный резонанс", - сказал Волхонский.

По его мнению, теракты, подобные тем, что произошли на Шри-Ланке, можно ожидать по всему миру.