Дбар о Кодорском нацпарке: Абхазия побила мировой рекорд по заповедным территориям

Национальный парк "Кодорское ущелье" создан в соответствии со статьей 13 закона "Об особо охраняемых природных территориях".

"Если объединить все площади всех заповедников и национальных парков Абхазии, то окажется, что около 27% от общей площади республики оказывается особо охраняемыми природными территориями.

"Это, без сомнения, мировой рекорд, потому что в этой ситуации мы превосходим даже Коста-Рику, у которой 26% территории - это особо охраняемые территории. Понятно, что процент - это не самоцель, главная задача – создать устойчивый каркас в такой горной стране, как Абхазия, горные территории характеризуются только внешней неприступностью, суровостью, на самом деле они очень хрупкие, и экосистема быстро разрушается", - подчеркнул ученый.

По этой причине, при выделении границ национального парка, комиссия, которая была создана еще в 2008 году, включила практически всю территорию водосборного бассейна.

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Постановление Кабинета Министров Абхазии об образовании национального парка "Кодорское ущелье" вступило в силу 18 апреля 2019 года. Национальный парк создан в целях сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов Республики Абхазия, а также для использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для познавательного и экологического туризма.

Согласно документу, национальный парк Абхазии "Кодорское ущелье" создан на территории, общей площадью 136 440 гектаров.