Кононов о "Школе молодого лидера" в Абхазии: мы не готовим бизнесменов

У участников "Школы молодого лидера" есть возможность реализовать лидерские, организационные и ораторские навыки, которые в них уже заложены, отметил Кононов в беседе на радио Sputnik Абхазия.

"Нет никакой проблемы для реализации навыков, приобретенных в "Школе молодого лидера", потому что они будут нужны всегда и всем в повседневной жизни, не только в профессиональной, но и в личной. Всегда нужно быть успешным человеком, чем бы ты ни занимался. Нужно уметь доводить дело до конца и делать это максимально эффективно - это то, что объединяет все эти курсы, которые мы проводим. Мы не делаем исключительно предпринимателей или людей, которые будут заниматься социальным проектированием, не учим их исключительно этому. Мы даем новые возможности, знания, чтобы они самостоятельно выбирали для себя пути дальнейшего развития, и где бы они ни оказались, мы убеждены, что для них это будет полезно. Тем более что участие в международных форумах и полученная практика работы в Россотрудничестве будет определенным образом влиять на дальнейшее трудоустройство", - отметил Кононов.

Россотрудничество подвело итоги "Школы молодого лидера" в Абхазии>>

"Школа молодого лидера" – это коммуникационная, образовательно-просветительская, интеграционная и досуговая площадка для молодежи Республики Абхазия. Впервые проект был запущен в Абхазии в августе 2018 года.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.