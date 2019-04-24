Павлов рассказал об изменениях маршрута "Бессмертного полка" в Сухуме

Маршрут акции "Бессмертный полк" в Сухуме может быть изменен, сообщил Евгений Павлов на пресс-конференции в Sputnik.

"Традиционно, представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Федерацией триатлона со спортивным клубом "Sport Apsny" проводит целый комплекс мероприятий, направленных на увековечение памяти героев, погибших во время Великой Отечественной войны, - рассказал Павлов. - В этом году, возможно, маршрут "Бессмертного полка" будет изменен. Это будет сделано по просьбе участников этого мероприятия. Обычно участники стоят на набережной около двух часов, ждут, когда пройдут митинг и парад, а потом проходят небольшое расстояние. В этом году мы постараемся, чтобы портреты героев, которые победили в Великой Отечественной войне, пронесли по центру города Сухум. О самом маршруте станет известно чуть позже, но каждый желающий может прийти в Россотрудничество с фотографией своих близких, погибших на войне или ушедших после нее. Мы распечатаем фотографии, которые они смогут пронести в "Бессмертном полку", - сообщил Павлов.

В День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Сухуме пройдут велопробег "Спасибо за Победу!" и акция "Бессмертный полк".