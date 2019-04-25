Киселев о Георгиевской ленточке: признание ценности победы над фашизмом

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в четверг на Зубовском бульваре в Москве. Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен МИА "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. Ожидается, что в предстоящие две недели акция охватит все регионы России и более чем 90 стран мира.

Старт "Георгиевской ленточке — 2019" дала пресс-конференция, на которой выступили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель директора Роспатриотцентра Дмитрий Блужин , глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и популярный актер Егор Бероев.

"Эта акция зародилась в стенах нашего агентства в 2005 году и стала поистине глобальной. Георгиевская ленточка – это символ человеческого достоинства в наши дни, символ силы, символ чести, символ связи поколений. С одной стороны, это история, а с другой стороны, Георгиевская ленточка работает и сегодня – это признание ценности победы над фашизмом, это внутренний лозунг "больше никогда", это некий критерий оценки сегодняшних явлений будь то в политике или в обществе, или в международных отношениях, или даже внутри нашего общества", — сказал Дмитрий Киселев.

В "России сегодня" дали старт "Георгиевской ленточке-2019">>

Акция проводится силами тысяч участников Всероссийского общественного объединения "Волонтеры Победы" при координации Роспатриотцентра и информационной поддержке МИА "Россия сегодня". Раздавать оранжево-черные ленты всем желающим будут с 25 апреля по 9 мая.