Клюев об Элине Быстрицкой: рыцарь театра

Она всегда всю себя отдавала театру, сказал об Элине Быстрицкой один из ведущих актеров Государственного академического Малого театра России Борис Клюев.

В Москве на 92-м году жизни умерла народная артистка СССР, звезда театра и кино Элина Быстрицкая. Об этом сообщила РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Конечно, возраст почтенный, и все это можно было ожидать, но смерть всегда наступает очень неожиданно. Мы работали партнерами очень много лет на сцене Малого театра, сыграли много замечательных спектаклей. И последний выход ее на сцену именно в спектакле "Любовный круг", где мы вместе играли, спектакль пользовался очень большим успехом у зрителей. Это удивительно красивая женщина, которая и в старости была красивая, человек – рыцарь театра. Она всегда всю себя отдавала театру. Она играла больной, играла через не могу", - сказал в эфире радио Sputnik Борис Клюев.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1953 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, после чего поступила в труппу Вильнюсского русского драматического театра. Затем служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а с 1958 года стала актрисой Малого театра.

Дебютной работой в кино стала роль военного врача в фильме "В мирные дни" (1950), но славу Быстрицкой принес "Тихий Дон" Сергея Герасимова (1957-1958), в котором она сыграла Аксинью.

Артистка также снималась в лентах "Богатырь" идет в Марто", "Добровольцы", "Неоконченная повесть", "Русский сувенир", "Все остается людям", "Негасимое пламя", "Николай Бауман", "Семь дней после убийства", "Бабий яр", "Рукопашная" , "Возвращение Мухтара-3" и других.

С 1978 года занималась педагогической деятельностью: преподавала в Театральном училище имени М. С. Щепкина на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе.

Быстрицкая удостоена многих наград, в том числе ордена Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Октябрьской Революции, "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степени. Лауреат премий "Триумф", "Вера и верность", "Золотая маска" и других.