Аляповатый, хандра, каравай. Как “мАсковский” говор меняет русский язык

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Вся Россия дразнит москвичей за их акающий говор: “С Масквы, с пасада, с авашнова ряда”. А меж тем он стал основой литературного произношения и меняет облик русского языка. Что случилось со словами “зобота”, “хондра” и “ростение”? И почему нас так тянет сказать “малако”?
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В студенческом фестивале национальных культур, который прошел в Российском экономическом университете в Москве, было представлено 26 стран, в том числе и Абхазия.
О том, как абхазы традиционно отмечают Пасху (Амшапы), какие ритуалы принято проводить в этот день, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля.