13:30 27 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.71
  • EUR72.09
Поиск
Страхи

Страх потерять работу из-за кризиса

Радио
Получить короткую ссылку
810

"Кризисом" часто объясняют сокращение или неофициальное "выдавливание" с работы. Или вроде бы сотрудником довольны, но в офисе постоянные разговоры об "оптимизации". Или куда бы ни устроился, проходит полгода и у компании кризис. Неправильно выбираете работу или не так себя ведете? Как не бояться кризиса или использовать этот страх себе на пользу?

Как понять, что начальство решило вас "списать"? Как объясниться с руководителем, если не хотите покидать компанию даже в условиях кризиса? Как жить с постоянным ощущением кризиса в отрасли? И как определить, что вы проходите собеседование в нестабильной компании?
Вместе с экспертом портала HeadHunter Еленой Лондарь, психологом и коучем Сергеем Ключниковым и носителем страха – Марией, которая не раз переживала сокращение, разбираемся, на чьей стороне трудовой кодекс, как справиться со страхом потерять работу из-за кризиса и почему стабильность – это не всегда хорошо.

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Искушения в Страстную неделю: гастроли в Сухуме Театра на Юго-Западе
Матерь бельчат: кошка приютила и вскормила осиротевших детенышей белки
Диспансеризация населения Абхазии
Диспансеризация в Абхазии: где пройти и что взять

Соцсети

Sputnikabkhazia