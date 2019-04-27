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Как вы это делаете

Михаил Каменский о кражах картин, подделках и кто "заказал" Третьяковку

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Подлинник Леонардо да Винчи "Спаситель мира" за 450 миллионов долларов исчез в Абу-Даби. По одной из версий, он находится дома у саудовского принца. По другой, ее скрывают по договоренности знаменитый музей и эксперты. Но, может быть, картина – подделка. Известный искусствовед Михаил Каменский раскрывает невероятные тёмные стороны мира высокого искусства.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" знаменитый искусствовед Михаил Каменский раскрывает основные версии драматических происшествий в Третьяковской галерее, рассказывает, кто "разгоняет" стоимость картин и почему Бэнкси – лапушка. Говорит о том, почему растущая популярность музеев Москвы – это плохо. Рассуждает, где сейчас может быть подлинный "Спаситель мира" и объясняет, как инвестировать в картину, которая через 20 лет станет баснословно дорогой. И наконец-то рассказывает, почему русское искусство недооценили в мире.

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