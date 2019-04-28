Горел как Зимний. Кто поджег Собор Парижской Богоматери?

Очевидцы рассказывают, что прямо на улицах люди падали на колени и начинали молиться или плакать. Парижане уже видели и теракты, и протесты с беспорядками, а теперь на их глазах начала рушиться история, и это их просто подкосило.
Пользователи соцсетей довольно быстро опустились с небес на землю и стали выяснять, кто виноват. Строители? Мигранты? Квазимодо? А может, карма?
Не обошлось и без шуток на грани богохульства, и без разжигания розни. А некоторые усмотрели в падении шпиля Собора Парижской богоматери предвестие краха всего Старого Света.
Арабы возмущены двойной моралью в отношении исторических памятников: где всемирная скорбь по поводу пожара в мечети Аль-Акса, случившегося в тот же день?
Китайцы вскричали, что настало время возмездия за разрушения от рук французов во время Опиумных войн.
А один американский историк даже увидел в огне Нотр-Дама отголоски пламени, уничтожившего российский Зимний дворец в 1837 году.
Слушайте подкасты РИА Новости.