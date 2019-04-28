Мы все умрем. Всемирный голод

Истощение от недоедания – бич развивающихся стран в Африке, Азии и Южной Америке. Что парадоксально, многие из этих стран входят в списки лидеров по экспорту сельхозпродукции. Международные организации пытаются поддерживать голодающие регионы, но эта система помощи несовершенна.
Когда голод выйдет за пределы развивающихся стран и охватит весь мир, что к этому приведёт и как это можно предотвратить эксперты объяснили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".
Эпизод сделан в коллаборации с пабликом Биология — крупнейшим сообществом Вконтакте про науки о живом.
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