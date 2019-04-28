16:12 28 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.71
  • EUR72.09
Поиск
© Sputnik

Мы все умрем. Всемирный голод

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (75)
54 0 0

К 2050-му году площадь пахотных земель катастрофически сократится. Человечество достигнет 11 миллиардов, и ему перестанет хватать еды. Уже сегодня на Земле голодает 821 миллион человек. Еще 672 миллиона страдают ожирением. И то, и другое – результат нехватки продовольствия. Чем она вызвана? Когда станет критичной? И кому она может быть выгодна?

Истощение от недоедания – бич развивающихся стран в Африке, Азии и Южной Америке. Что парадоксально, многие из этих стран входят в списки лидеров по экспорту сельхозпродукции. Международные организации пытаются поддерживать голодающие регионы, но эта система помощи несовершенна.

Когда голод выйдет за пределы развивающихся стран и охватит весь мир, что к этому приведёт и как это можно предотвратить эксперты объяснили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

Эпизод сделан в коллаборации с пабликом Биология — крупнейшим сообществом Вконтакте про науки о живом.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (75)

По теме

Мы все умрем. Столкновение с астероидом
Мы все умрем. Устойчивость к антибиотикам
Мы все умрем. Отравление микропластиком


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
Ночь перед Пасхой: праздничная служба в Сухумском соборе
Опубликовано видео атаки террориста-смертника на отель в Шри-Ланке
Видео атаки террориста-смертника на отель в Шри-Ланке появилось в Сети
Артериальное давление: норма и крайности
Артериальное давление: норма и отклонения

Соцсети

Sputnikabkhazia