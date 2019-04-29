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Ющенко: Макрон - ставленник глобального мира, который хочет перетянуть одеяло на себя

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Депутат Госдумы Александр Ющенко, напомнил, что Евросоюз давно переживает большой кризис, связанный с мультикультурализмом и миграционной политикой.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Шенгенское соглашение необходимо пересмотреть.

По его словам, Европейский союз в нынешней своей риторике во многом изжил себя.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Макрон предложил исключить ряд стран из Шенгенской зоны

"В ведущих странах ЕС, таких как Италия, все сильнее звучит голос прекратить беспредельную миграционную политику и все-таки сохранить остаток внутренней национальной культуры", - заявил Ющенко.

Эксперт подчеркнул, что это выразилось в протестных действиях и в появлении евроскептиков, которые получили достаточно большую поддержку в странах Европы.

"Что касается Макрона, то он ставленник глобального мира, молодой, яркий, продаваемая фигура, которая пытается перетянуть на себя одеяло ведущего политика в Евросоюзе", - заметил Ющенко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил исключить ряд стран из Организации Шенгенского пространства.

"Нужно изменить Шенгенскую зону. Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", — сказал он.

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Макрон добавил, что знаменитое Шенгенское соглашение больше не работает. По его словам, "необходимо полностью перестроить политику развития и миграционную политику".

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Теги:
Эмманюэль Макрон


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