Кация: в эфире Абхазского радио не хватает сельской тематики

География освещаемых тем на Абхазском радио очень скудная, не хватает именно сельской тематики, отметила Кация в беседе на радио Sputnik Абхазия.

"Мне бы хотелось рассказывать о простых людях, о людях села. Мне кажется, что сейчас в эфире на хватает именно сельской тематики. География наша, к сожалению, очень скудная, а я считаю, что наша сила в возрождении нашего села, что сегодня не происходит. Вот на этом завязано решение абсолютно, многих программ: демографических, занятость населения, борьба с наркоманией. Когда инфраструктура села возрождена, это снимает очень много проблем. А когда человеку некуда себя деть, то отсюда идут всякие негативные явления. Если бы я была свободна от редакторской работы, эта работа рутинная, никому не заметная, но нужная, то я занялась бы именно сельской тематикой. Считаю ее незаслуженно забытой", – подчеркнула Кация.

30 апреля Абхазское радио отмечает свое 87-летие.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.