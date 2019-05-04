Бездомные. Выход. Эпизод 1

Это журналистский и социальный эксперимент. Мы будем рассказывать историю, не предполагая, каким окажется ее финал. Мультимедийный сериал "Бездомные. Выход" — хроника совместного эксперимента РИА Новости и социального проекта "Ангар спасения" практически в режиме реального времени. Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь.

Бездомные. Выход. Эпизод 1 /

Каждую неделю Алексей Евгеньевич, Паша, Руслан и Леша — герои проекта, разными путями оказавшиеся на улице — получают задания. Часть этих заданий — от специалистов "Ангара спасения" — соотносится с их программой реабилитации бездомных: получить документы, составить резюме, записать и прийти на собеседование, позвонить родным. Часть заданий — от нас, журналистов. Справятся ли они? Ждет ли их жизнь, в которой есть дом, стабильность, еда и новые отношения? Мы сами не знаем…

В первом эпизоде цикла мы познакомимся с героями сериала: до бездомной жизни Алексей Евгеньевич выпекал булочки, Паша занимался в театральном кружке, Леша рисовал граффити, а Руслан слушал Guns N’ Roses. Пока у них нет дома, но они попробуют это изменить.

В конце эпизода наши герои получат свои первые промежуточные задания. Алексею Евгеньевичу нужно пойти на первое занятие по компьютерной грамотности. Руслану — заполнить резюме и сходить на собеседование. Леше — также опубликовать резюме и дополучить документы. Задача для Паши — звонить социальному работнику Татьяне каждые три дня и сообщать о своих делах.

Что из этого получится, узнаем в следующем эпизоде. А пока вы можете проголосовать за того героя, который, по вашему мнению, дойдет до конца нашего эксперимента.

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