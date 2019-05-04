Эйзенштейн. Человек, создающий мировое кино. До сих пор

Сергей Эйзенштейн остается мастером и эталоном для мирового кинематографа. Даже если об этом не часто пишут в России. Это история о легендарном советском режиссере, совершившем революцию в мировом кинематографе. Еще в середине 1920-х годов он определил, каким будет кино в наши дни. По принципам, заложенным Эйзенштейном, сняты многие мегаблокбастеры последних лет, например, "Мстители" и "Миссия невыполнима".

Несмотря на постоянное вмешательство госцензуры, Эйзенштейну удавалось создавать честное кино. Искусствоведы считают, что именно Эйзенштейн помог кино превратиться из базарного развлечения в серьезное самостоятельное искусство. Слушайте наш подкаст, чтобы понять, каким образом советский режиссер смог изменить мировое кино. И чего это ему стоило.

В следующем эпизоде подкаста "Время первых" вы услышите историю Николая Вавилова — выдающегося ученого, гения с мировым именем. Это он собрал уникальнейшую коллекцию семян всех видов и определил центры происхождения растений, стал жертвой сталинских репрессий и придумал способ спасения мира от голода. Именно его наработки используют сегодня те, кто продумывает пути выживания человечества в условиях глобального потепления.

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