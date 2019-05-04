Марьев рассказал, для чего необходимо разделять мусор "на два ведра"

По словам Марьева, мусор становится большой проблемой современности.
"Раздельный сбор мусора - не панацея, но он нужен для того, чтобы население понимало, что нужно отделять одни отходы от других опасных видов отходов, а также разделять "сухие" отходы и "влажные" – то есть пищевые, органические, сельскохозяйственные – от упаковки того, что не гниет. Так называемый раздел "на два ведра". А также отдельно батарейки, лампочки, содержащие опасные вещества", - рассказал Марьев Sputnik Узбекистан.
Эксперт отмечается, что для стимулирования населения необходимо применять опыт, который был успешен еще в СССР.
В частности, когда население могло сдавать стеклянную тару и макулатуру, получая за это деньги.