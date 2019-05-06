Читанава о причине гибели каштанов в Гагре: нет оснований нагонять страхи

В социальных сетях жители Гагры сетуют на то, что каштаны поражает вредитель. Все о том, что это за напасть и можно ли спасти деревья, рассказал главный эколог республики Савелий Читанава. Как оказалось, данный вредитель далеко не новый для Абхазии.

Этот гриб называется Cryphonectria parasitica. Он поражает Абхазию с середины 30-х годов прошлого века. Эта болезнь наносит достаточно серьезные повреждения каштановым насаждениям. Об обработках растений по пересеченной местности в горах говорить не приходится, они малоэффективны. Но в борьбе за существование деревья сами должны справляться. Я уверен, что с 30-х годов какой-то иммунитет у деревьев накапливается. Даже в приятном сне невозможно представить себе проведение какого-то лечения от этого гриба. Во всяком случае бить тревогу и нагонять страхи нет оснований", - рассказал Читанава.

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