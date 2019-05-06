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Сослан Салакая
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Салакая о Георгии Дзидзария: его работы - вершина наших исторических исследований

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Историк Сослан Салакая в интервью Sputnik рассказал о вкладе в историографию ученого Георгия Дзидзария, который был его научным руководителем.

Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося абхазского историка-кавказоведа, педагога, государственного и политического деятеля Георгия Дзидзария.

"Так получилось, что я был знаком с ним с самого раннего детства, поскольку мои родители работали с ним в университете. Он один из тех, кто опосредованно вложил в меня любовь к истории, после окончания мною исторического факультета Абхазского госуниверситета он стал моим научным руководителем. Он же поручил мне тему диссертации, связанную с историей Абхазии XIX и начала XX века, по которой я защищался. Но, к сожалению, он руководил мной недолго, потому что в мае 1988 года Георгий Алексеевич скончался. Он оставил глубокий след в моей жизни, я считаю его своим наставником, который направлял меня по научному пути. Я занимаюсь примерно той же проблематикой, что и он, конечно, не в таком масштабе, он крупнейший специалист конца XIX начала XX века, автор фундаментальных исследований, которые до сих пор являются нашей главной опорой в исторической науке", - подчеркнул Салакая.

Он отметил, что  труды Георгия Дзидзария, такие как "Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия", "Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке", "Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции" являются основополагающими.

История как жизнь: 105 лет со дня рождения Георгия Дзидзария>>

"Эти и другие работы - это вершина наших исторических исследований. Переоценить их невозможно, мы лишь дополняем то, что в силу того времени он не мог писать, например, о неучастии абхазов в революции, о практическом отсутствии здесь крепостного права, в те времена считалось политически неправильным писать об этом. Это не соответствовало марксистско-ленинской методологии", - сказал Салакая.  



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