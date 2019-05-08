Двинянин: жизнь ветеранов Великой Отечественной - камертон для современников

В Посольстве России в Абхазии состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

"Мы победили в самой справедливой войне XX века, в войне освободительной, за суверенитет и независимость Родины. Ее уроки нужны нам и сейчас. Опыт послевоенной истории говорит - нельзя построить безопасный мир только для себя, а тем более в ущерб другим. 9 Мая, как поется в известной песне, - праздник со слезами на глазах. В нем навсегда слились величие и печаль. Народная гордость и память, блеск орденов и слезы ветеранов. Сегодня мы продолжаем оберегать наследие ветеранов, их подвиг в наших сердцах. Их жизненный путь - камертон для современников. Достижение Победы помогает преодолевать нам трудности и идти вперед", - сказал Двинянин.

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