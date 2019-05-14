Коньков о том, почему европейцы сомневаются в США как надежном партнере

Результаты были опубликованы в ряде европейских изданий, в том числе в испанской газете El País.

Так, по мнению 45% европейцев, США не являются надежным партнером для безопасности ЕС, самая высокая степень недоверия у немцев – 68%, 29% европейцев ответили на этот вопрос "ни да, ни нет", 17% считают США надежным партнером, 9% затруднились или не захотели ответить.

Китай считают угрозой 31% опрошенных, 28% угрозы не видят, "ни да, ни нет" ответили 32%. Каждый десятый не знает ответа на вопрос или не захотел отвечать.

"Тенденция вполне себе предсказуемая на фоне всех тех изменений, которые в последние месяцы, можно даже сказать годы, происходят в отношениях между США и Евросоюзом. Началось все еще с приходом Трампа к власти в Америке, где он под своим предвыборным лозунгом сделать Америку снова великой стал подвергать ревизии в том числе и отношения с европейскими партнерами, пытаясь обнаружить выгоду, в первую очередь, для США. И вполне предсказуемо, что стали возникать разного рода вопросы будь то в обязательствах по безопасности, будь то в поддержке национальных производителей. В этом отношении, конечно, все сложившиеся в прежние годы установки на безусловную, безоблачную дружбу в поддержку между двумя берегами Атлантического океана на сегодняшний день испытывают определенные издержки, связанные в том числе и с такой позицией США. В Европе есть и встречные претензии в отношении к Америке, и это так или иначе не может не проявляться в отношении общества, в общественных оценках, которые всплывают в ходе такого рода опроса", - сказал Коньков в эфире радио Sputnik.

Опрос проводился онлайн с 16 по 29 апреля, в нем приняли участие 8021 человек из восьми стран (Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Бельгия, Швеция и Венгрия).