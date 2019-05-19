"Почему тупит она, а стыдно мне?!" Откуда возникает испанский стыд

Тебе 14 лет, а мама пришла заступаться за тебя в школу. Тебе 18, и младший брат ляпнул какую-то несусветную тупость перед твоими друзьями. Тебе 25, ты поехал на юга, а у бассейна в отеле толпа пьяных соотечественников фальшиво горланит попсу. Тебе 30, ты посоветовал друга на работу, а он дико накосячил.
Все эти примеры объединяет одно чувство – безумный жгучий стыд за другого человека. Хотя сам ты ничего вроде бы не сделал, и даже не всегда причастен к происходящему…
Почему мы испытываем испанский стыд? Почему он вообще так называется: "испанский"? В каких ситуациях возникает это чувство? Может ли быть стыдно за абсолютно постороннего человека или даже целую группу людей: музыкантов, спортсменов, политиков? Разбирались Игорь, Маша и Лина. Консультировала клинический психолог и психотерапевт Ольга Дятлова.
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