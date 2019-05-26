"Не смотри, у меня колени толстые". Стесняться своего тела - это нормально?

Если не соответствуешь общепринятым понятиям о красоте – ты ущербный. Чушь, но много кто в неё верит. Причём искренне! Доходит до абсурда: люди начинают комплексовать, что в бутылочное горлышко стереотипов не "влезают" отдельные части их тела. И вроде бы, какая разница, как ты выглядишь? Главное ты здоров, да и человек хороший? А вот поди ж ты.

В мультфильме "Головоломка" есть одна цитата: "Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове?" Резонный вопрос, на самом деле. Потому что смотришь ты на девушку – ну писаная красавица, всё при ней! А начинаешь с ней говорить о внешности, и внезапно вылезает толпа тараканов: и толстая она, и волосы "как палки", и ноги кривые, и глаза слишком широко посажены… Ну кто тебе такую чушь сказал?! Откуда эти комплексы? Почему ты не считаешь себя красивой, а видишь в своём шикарном теле одни недостатки?

Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Лина и Игорь. Эволюционный психолог, заведующий центром биопсихических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов объяснил, откуда берутся предпосылки к формированию стереотипов о красоте. А психолог Мария Разлогова рассказала о способах полюбить своё тело.



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