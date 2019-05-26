Люди – это болезнь. О чем плачут медведи и экологические активисты

В наше время экология – политизированная тема. Трамп заявляет, что не верит в глобальное потепление. Россия наоборот ратифицирует Парижское соглашение. Изменения климата уже ни от кого не скроешь. Лесные пожары, ураганы, наводнения, нашествие белых медведей, пчелогеддон – что нас ждет? Рассуждают Алексей Дубосарский и Яна Наумова

Говорят, что глобальное потепление – выдумка политиков, преследующих свои далекие от климата цели, или ученых, жаждущих побольше денег. Но давайте смотреть правде в глаза: изменения климата и пагубное воздействие человека на природу уже ни от кого не скроешь. Лесные пожары, ураганы, наводнения, нашествие белых медведей, пчелогеддон. Мировые лидеры выражают обеспокоенность, но не более того.

Дональд Трамп в изменения климата не верит, а вот Россия, вроде, поверила и готова ратифицировать Парижское соглашение.

Крупнейшие нефтяные компании мира на словах выступают за переход к альтернативным источникам энергии, а на деле блокируют переговоры по климатическим изменениям, что может стоить жизни тысячам человек. Вспомните: война в Сирии началась с долгой засухи.

Климатом обеспокоена в основном Скандинавия. Швеция готовится к 2030 году запретить бензиновые и дизельные автомобили, а Исландия строит "углекислогазосос" . Ну и как же не вспомнить самого известного сегодня экоактивиста – шведскую девочку-подростка Грету Тунберг.

Чем вы готовы поступиться ради климата? Не летать больше на самолетах? Пересмотреть свой рацион, отказаться от мяса? Перестать пользоваться туалетной бумагой? Пора вылечить нашу Землю, но слишком часто экологический активизм бывает неоднозначным.

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