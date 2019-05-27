Калинин о занятиях детей в яхт-клубе: домой идут голодные, уставшие, им не до компьютера

Комитет по вопросам молодежи и спорта города Сухум объявил о наборе детей в возрасте от 8 до 10 лет для занятий в секции парусного спорта в яхт-клубе "Амра".

Занятия с детьми начинаются с физподготовки, рассказал Владимир Калинин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренер яхт-клуба: парусный спорт в Абхазии имеет большие перспективы

"Для начала я им даю нагрузку, они бегают по причалу. Потом я проверяю, умеет ли ребенок плавать. Маленького ребенка сначала я сажаю в лодку с кем-то в паре и пересаживаю его одного, когда вижу, что он умеет ходить нормально сам. И уже по степени своего профессионализма дети отдаляются от берега", - рассказал тренер.

Он отметил, что для занятий в яхт-клубе главное условие – желание ребенка.

"Когда я пришел в яхт-клуб, я тоже был худой и хилый. Было бы желание, а в дальнейшем появится интерес. Дети выходят с моря загорелые, уставшие, голодные. Они прибегают домой и хотят только кушать и спать, ни компьютер, ни улицу не хотят и говорят большое спасибо маме. Парусный спорт – единственный вид спорта, где работают все мышцы, начиная с ног, заканчивая головой. Все части тела задействованы, потому что дети работают на прессе, висят на ремнях над водой. Детям это нравится. И к тому же, в море нет пыли", - рассказал яхтсмен.

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Кроме того, по словам Владимира Калинина, этот вид спорта требует умственной работы, так как нужно думать над тем, какую тактику движения по воде выбрать в соответствии с направлением ветра, чтобы достигнуть цели.

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