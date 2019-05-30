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Хибла Мукба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мукба об участии Сары Абрамян в "Детской новой волне": долго ждали, но попали без кастинга

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Опыт участия в известных музыкальных конкурсах помог Саре Абрамян попасть в "Десткую новую волну" без кастинга, рассказала Sputnik педагог по вокалу юной певицы из Абхазии Хибла Мукба.

Двенадцатилетняя Сара Абрамян выступит в финале "Детской новой волны" в Крыму в четверг 30 мая.

"Как и на проект "Голос", мы отправили заявку с выступлениями Сары на конкурс "Детская новая волна". Долго ждали ответа, правда, и нам повезло. Сначала организаторы позвали ее на кастинг, но потом перезвонили и сказали, что берут ее сразу на следующий этап, без кастинга. Наверное, хорошо изучили ее анкету, у нее уже был опыт", - рассказала Мукба.

Она добавила, что прежде чем Абрамян попала в финал, она успешно прошла два отборочных тура. В финале "Детской новой волны" выступят одиннадцать детей из одиннадцати стран.

 

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Теги:
Новая волна


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