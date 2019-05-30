Начкебия: Абхазию надо продвигать через лучшие образцы национальной литературы

Писатель Даур Начкебия, участвовавший в международной книжной выставке в Колумбии, сказал на радио Sputnik о том, что Абхазию в мире надо продвигать через лучшие образцы национальной литературы.

Даур Начкебия был приглашен на крупную книжную выставку FILBO после того, как его роман "Берег ночи" был переведен в прошлом году на испанский язык. Организаторы выставки пригласили абхазского писателя на презентацию его книги и для встречи с читателями.

"Лучшие образцы национальной литературы государства пропагандируют сами. Тиражи не очень большие, одна-две тысячи или три, но знатоки литературы получат их, так это лучшее, что было создано по представлению французов, голландцев, немцев или других в их стране. Такая литература сама по себе никогда не окупится. Это делается для продвижения своей культуры в мире. У нас, помимо искусства, визитной карточкой может стать и литература, которая приличного качества. Ждать пока нас признает мир, а это может быть долгий процесс, надо, чтобы о нас узнала творческая интеллигенция, литературная элита стран", - сказал Начкебия.

Он отметил, что давно вынашивает идею перевода произведений абхазских писателей на французский язык, так как Париж является в мире литературной столицей, а Францию называют республикой словесности.

Полную версию беседы вы можете послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.