Анпилогов о приостановлении Россией ДРСМД: шаг вынужденный

Приостановление Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – шаг вынужденный, хотя и правильный, сказал директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования.

Из его текста следует, что ратификация не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

Кроме того, президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора.

"Выполнение ДРСМД уже практически в одностороннем порядке прекращено со стороны США, поэтому шаги России здесь уже, можно сказать, догоняющие, то есть они приводят сложившуюся ситуацию в такое же юридическое поле. То есть Россия, как и США, официально выходит из договора, но оставляет при этом дверь открытой. С моей точки зрения, это правильный шаг, может, несколько запоздавший, поскольку Российская Федерация до последнего надеялась убедить США и их натовских союзников в том, что этот договор является основополагающей системой и важным кирпичом в международной безопасности, но это не получилось сделать. С другой стороны, ясно, что США сейчас практически переводят свои ракеты морского базирования, которые у них были, на наземный вариант, поэтому речь уже идет не просто о формальном выходе из договора, что еще можно было бы стерпеть, а о действиях, которые уже фактически нарушают положения этого договора и делают его бесполезным и, скорее, ограничивающим Россию в каких-то ответных действиях против агрессивных поступков США и планов о размещении ракет средней и меньшей дальности, в том числе и на европейском театре боевых действий. Исходя из этого, думаю, что этот шаг от части вынужденный, хотя и правильный", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.

© Sputnik / Алексей Никольский Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

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В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.