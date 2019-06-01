Ветеран из Киргизии Тенти Тамашаев: "Пока есть силы, хочу быть в строю"

Всего из небольшого киргизского села Корумды на берегу озера Иссык-Куль, где он живет по сей день, на фронт ушли 119 человек, а вернулись только 40.
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Он был призван на фронт в самые первые дни войны, участвовал в операции по задержанию фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Дошел до Берлина, входил в группу прикрытия при установке флага СССР на Рейхстаге.
Всего из небольшого киргизского села Корумды на берегу озера Иссык-Куль, где он живет по сей день, на фронт ушли 119 человек, а вернулись только 40.
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