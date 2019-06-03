Ардзинба опровергла слухи об ограничении действия российских полисов ОМС

Алиса Ардзинба рекомендует гражданам Абхазии обращаться в Минздрав и оформлять полисы ОМС.

"Людям обязательно надо обращаться, и это нужно пустить красной строкой, чтобы люди обращались и имели полис, так как он бесплатный и никакой нагрузки для граждан не несет. И бытующее в нашей среде мнение, что полисы не помогают, не имеет под собой истины. Если одному гражданину не помогли из-за того, что его объем помощи не входит в обязательное медстрахование, то это ни в коем случае не должно быть предостережением для граждан, которым, может быть, обязательно поможет полис. Весь спектр онкозаболеваний мы снимаем за счет полиса ОМС, у нас нет никаких проблем с онкодиспансером Краснодарского края. То, что витает в народе, что полисы действуют или не действуют, что они не имеют силы, не соответствует истине", - отметила Ардзинба.

В 2018 году было принято и реализовано 12 целевых программ, в числе которых организация пунктов выдачи полисов ОМС, программа по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также лечение граждан Абхазии за пределами республики.

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