Фотограф Шатров: увидел Абхазию и понял, что поторопился с переездом в Крым

После поездки в Абхазию фотограф Максим Шатров в эфире радио Sputnik признался, что находится в большом шоке от увиденных красот.

Шесть дней в Абхазии пролетели, как один миг, признался фотограф Максим Шатров.

"Абхазия мыслилась мне немного в другом свете, не так, как она есть на самом деле. Какие-то плохие СМИ, плохие языки наговаривают, поэтому я ожидал немного другого. А увидел я все в очень хорошем свете. Мне очень понравилось абхазское гостеприимство, сумасшедшая природа – я в огромном восторге. У меня глаз был незамыленным, выражаясь на фотоязыке, и я пребывал в большом шоке, куда не посмотри – везде все нравится, все красиво", - поделился Шатров.

Фотограф 23 года прожил в Дубае и сейчас переезжает в Крым.

"Мне кажется, я немного с этим поторопился. Сейчас мы находимся в Севастополе. Крым тоже по-своему прекрасен, но Абхазия настолько зеленая, настолько засаженная разными деревьями и невероятными растениями, которые я в жизни не видел", - сказал Максим Шатров.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.