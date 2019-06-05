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Главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджал принимает поздравления от президента Рауля Хаджимба после победы в матче со сборной Северного Кипра
© Sputnik Алхас Манаргия

Аджинджал: поддержка болельщиков на ЧЕ ConIFA-2019 трогает наши сердца

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Темы:
ConIFA-2019 (67)
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Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал, комментируя выход в плей-офф ЧЕ ConIFA-2019, особо отметил поддержку болельщиков во время игр.

Сборная Абхазии вышла из группы "А" с первого места на чемпионате Европы ConIFA-2019, сыграв 1:1 с хозяевами турнира, командой Нагорного Карабаха, во вторник 4 июня.

Сборная Абхазии
© Foto / Федерация футбола Абхазии
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Беслан Аджинджал поблагодарил болельщиков Нагорного Карабаха, которые поддерживают сборную Абхазии. "Такая теплая поддержка болельщиков не может нас не радовать и не трогать наши сердца", - подчеркнул он.

Аджинджал особо отметил игроков сборной Нагорного Карабаха.

"Они сражались, как мужчины. Очень хорошая и достойная команда, но, к сожалению, должен был уйти кто-то из нас", - сказал главный тренер абхазской сборной.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году в Абхазии проводился чемпионат мира ConIFA, на котором сборная Абхазии заняла первое место.

Темы:
ConIFA-2019 (67)

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Теги:
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