Англия в еврокубках, окончание карьеры Игоря Денисова и "всякие глупости"

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Карьера Денисова окончилась на удивление тихо или это еще не конец истории? Почему оба клубных футбольных турнира завершились чисто английскими финалами? Совпадение или следствие гегемонии английского футбола? Зачем фанаты выбегают на поле, а игроки выдвигают требования владельцам клубов? Покрасоваться или реально повлиять на ситуацию в спорте?
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Сборная Южной Осетии померится силами с командой Западной Армении в финале чемпионата Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте.
Выборы в Парламент Южной Осетии проходят 9 июня, граждане Южной Осетии, проживающие в Абхазии могут проголосовать за своего кандидата на участке № 77, который располагается в Сухуме.
Список составлен на основании информации из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, НАСА.