Англия в еврокубках, окончание карьеры Игоря Денисова и "всякие глупости"

Карьера Денисова окончилась на удивление тихо или это еще не конец истории? Почему оба клубных футбольных турнира завершились чисто английскими финалами? Совпадение или следствие гегемонии английского футбола? Зачем фанаты выбегают на поле, а игроки выдвигают требования владельцам клубов? Покрасоваться или реально повлиять на ситуацию в спорте?