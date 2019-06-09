"Я в сборной по футболу! Виртуальной…" Видеоигры: мания, спорт или бизнес?

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Игры – это будущее. Не верите? Да устройство, с которого вы слушаете этот подкаст, своей жизнью обязано играм! Именно ради игр изначально были созданы звуковые и графические карты, именно из-за них широко распространились CD и DVD, ради них сегодня покупают VR-шлемы. И это не говоря о том, как игры двигают кино, образование, спорт и даже медицину!
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9 июня отмечается Международный день архивов (International Archives Day). О том, в каком состоянии сегодня Государственный архив Абхазии, какой урон нанесли грузины истории Абхазии во время Отечественной войны 1992-93 годов, как по счастливой случайности уцелели материалы, что сегодня восстанавливают хранители памяти, и какие документы нельзя рассекречивать читайте в материале Sputnik.
Финал чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между Южной Осетией и Западной Арменией прошел на стадионе имени Степана Шаумяна в Степанакерте 9 июня.
Финал чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между Южной Осетией и Западной Арменией прошел на стадионе имени Степана Шаумяна в Степанакерте 9 июня.