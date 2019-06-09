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"Я в сборной по футболу! Виртуальной…" Видеоигры: мания, спорт или бизнес?

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Темы:
Подкасты РИА (97)
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Игры – это будущее. Не верите? Да устройство, с которого вы слушаете этот подкаст, своей жизнью обязано играм! Именно ради игр изначально были созданы звуковые и графические карты, именно из-за них широко распространились CD и DVD, ради них сегодня покупают VR-шлемы. И это не говоря о том, как игры двигают кино, образование, спорт и даже медицину!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (97)


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