"Я в сборной по футболу! Виртуальной…" Видеоигры: мания, спорт или бизнес?

Игры – это будущее. Не верите? Да устройство, с которого вы слушаете этот подкаст, своей жизнью обязано играм! Именно ради игр изначально были созданы звуковые и графические карты, именно из-за них широко распространились CD и DVD, ради них сегодня покупают VR-шлемы. И это не говоря о том, как игры двигают кино, образование, спорт и даже медицину!