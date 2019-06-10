Блиндт рассказал, почему считает сборную Абхазии лидером ЧЕ ConIFA-2019

Южной Осетии обыграла сборную Западной Армении в финале чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 в воскресенье 9 июня.

Сборная Абхазии стала бронзовым призером на чемпионате, обыграв сборную Чамерии в серии пенальти со счетом 5:4.

"В этом году я очень рад за сборную Абхазии, потому что Абхазия – мой второй дом. Я был очень впечатлен проведением чемпионата еще в 2016 году, команда была в отличной физической подготовке. Поэтому в 2018 году, когда чемпионат мира по футболу по версии ConIFA проходил в Лондоне, я был удивлен, что сборная не достигла нужного уровня и не заняла места, которое я от них ожидал.

Но в этот раз они снова вернулись на топовые позиции в чемпионате Европы. А если команда достигла такого уровня на этом чемпионате, они уже на лидирующих позициях чемпионата мира".

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.