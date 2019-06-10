Наблюдатель Бебия о выборах в Южной Осетии: люди шли как на праздник

Депутат Парламента Абхазии Вианор Бебия, который был в качестве наблюдателя на выборах в Парламент Южной Осетии, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия о том, как прошли выборы.

Выборы в Парламент Южной Осетии состоялись в воскресенье 9 июня.

"Выборы в Парламент Южной Осетии прошли в соответствии с международными нормами и стандартами избирательного права, а также с конституционным законом Республики Южная Осетия о выборах. Нам были предоставлены все возможности, чтобы промониторить ситуацию. Электоральный процесс в Южной Осетии был организован и проходил в соответствии с национальным законодательством. Люди шли как на праздник. Мы общались и с представителями кандидатов, никакой суеты не было. Обстановка была благоприятная, люди пришли, проголосовали и на этом все, Я не встретил никаких злых людей, хотя и искал специально. Не было тяжелой обстановки", - отметил Бебия.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Как ранее сообщили РИА Новости, явка избирателей в Южной Осетии превысила 50%, выборы в Парламент признаны состоявшимися.

Всего в воскресенье во время выборов в Парламент Южной Осетии работали 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.

Впервые за 15 лет в Южной Осетии выборы в Парламент вновь прошли по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам.