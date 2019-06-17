Ескин рассказал, как в Кавказском заповеднике борются с самшитовой огневкой

О том, как в Кавказском заповеднике восстанавливают колхидский самшит и какие работы проводятся по борьбе с огневкой в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель директора по научной работе Кавказского государственного природного биосферного заповедника Николай Ескин.

В Кавказском заповеднике проводятся работы для того, чтобы изучить возможность восстановления самшита, рассказал Ескин в эфире радио Sputnik.

"Первая группа работа – это искусственные посадки самшита. Мы посадили порядка пяти тысяч саженцев, которые защищаем механической обработкой, то сеть удаляем гусениц и личинки огневок вручную. Второе – мы проводим мониторинг состояния самшитовых насаждений, их состояние и способность к восстановлению, возобновлению самшита. Поросли есть, говорить об исчезновении самшита из флоры южных склонов Кавказа пока рано. Третье направление – мы способствуем восстановлению, способствуем в ручном режиме. Поскольку режим заповедника запрещает применения химзащиты", - отметил Ескин.

По словам ученого работы очень точечные, локальные. Сказать, что они решают каким-то образом проблему по восстановлению самшита невозможно, но это все что доступно нам сейчас, сказал заместитель директора по научной работе Кавказского государственного природного биосферного заповедника Николай Ескин.

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