Амичба рассказала, что для себя открыл бургомистр Берлина на "Длинной ночи наук"

Представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о выставке "Длинная ночь наук" в Берлине, и о том, как был представлен на ней абхазский язык.

В Берлине ежегодно проводится выставка "Длинная ночь наук", где ученые демонстрируют свои достижения в разных областях.

"Гумбольдтский университет совместно с институтом Общего языкознания имени Лейбница организовали несколько стендов и пригласили представителей различных народов, в том числе и нас. Мы рассказали об абхазском языке, представили учебники абхазского языка, антологию абхазской поэзии, брошюры и материалы о республике на немецком языке. Эту выставку посетил действующий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, он с интересом послушал нас, заинтересовался абхазским языком, был впечатлен его звучанием. У него вызвало удивление, что в Германии проживает абхазская диаспора. Мы ему подарили книгу с рассказами Фазиля Искандера, переведенную на немецкий язык", - отметила Амичба.

Выставка "Длинная ночь наук", в которой участвовали представители абхазской диаспоры в Германии, прошла в Берлине в субботу 15 июня.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.