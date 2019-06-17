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Анжела Цушба
© Foto / предоставлено Анжелой Цушба

Цушба рассказала об уникальности фотовыставки Кавказского заповедника на Рице

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Сотрудник отдела науки и экологического просвещения Рицинского реликтового национального парка Анжела Цушба в эфире радио Sputnik рассказала, чем привлечет внимание посетителей выставка "Природа Кавказского заповедника".

В Рицинском реликтовом национальном парке 27 июня пройдет фотовыставка "Природа Кавказского заповедника".

"Фотовыставка пройдет на смотровой площадке озера Рица, на ней будет представлено около 50-ти работ сотрудников и волонтеров Кавказского заповедника. Для того, чтобы запечатлеть мир природы, они прошли не одну тысячукилометров в нашей заповедной зоне", - подчеркнула Цушба.

По ее словам, фотовыставка будет успешной, так как у гостей республики будут возможность увидеть все разнообразие Рицинского парка.

"Я думаю, что людям будет интересно узнать о том, что окружает их, в каком уникальном месте они находятся", - отметила она. 

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Проект реализован Кавказским заповедником в сотрудничестве с Союзом охраны природы Германии (NABU).

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