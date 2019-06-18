Алексеев о задержании Платини: можно говорить о предвзятости

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который должен пройти в Катаре.

"Инициатороми преследования и Блаттера, и Платини, и ряда других фигурантов этих дел были именно США. Подчеркиваю, что в FIFA входят больше двухсот стран, в UEFA порядка 60 стран и решать судьбу руководителя организации одной или двумя страны – это неправомерно. Но, к сожалению, не спортивное законодательство, ни спортивное право не защищает права этих руководителей", - отметил Алексеев.

По словам Алексеева, на проведения чемпионата мира были претенденты - и США, и ряд других стран, но в связи с отсутствием иммунитета у руководителей международных спортивных организаций, страны могут оказывать влияние.

"Процедура прозрачная, но практическая не защищенная. А большая конкуренция между странами-кандидатами на проведения чемпионата мира с учетом всех благ, которые получает страна от этого, естественна. Поэтому говорить о предвзятости можно", - заключил Алексеев в эфире радио Sputnik.

Платини возглавлял UEFA с 2007 года по 2015-й, когда он был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в FIFA. Выдающийся в прошлом футболист, чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции.