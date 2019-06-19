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Авидзба: виды на урожай винограда в Абхазии хорошие

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Главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как обстоят дела с состоянием виноградников и какие работы проводятся для того, чтобы в конце лета собрать хороший урожай винограда.

Площадь виноградников предприятия составляет около 500 гектаров.

"Виды на урожай в этом году хорошие. Проводятся обработки, лечение, все как положено. Все силы мы бросаем на то, чтобы был хороший и качественный урожай", - отметил Авидзба.

Винодел сообщил, что им помогают специалисты из Краснодара, которые проводят различные консультации по борьбе с болезнями и вредителями.

"Мы работаем по их рекомендациям. Работы проводятся по графику, все под контролем. И мы уверены, что победим все болезни, включая мраморного клопа. У нас его нет, мы его добили, он боится даже подойти к нашим плантациям. Но это очень дорогостоящее лекарство. Для лечения любого сельхозпродукта нужно вкладывать деньги", - подчеркнул Валерий Авидзба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
виноградники


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