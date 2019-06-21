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Гаспарян об убийстве Захарченко: было ясно, что за этим стояли власти Украины

Радио
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Публицист и общественный деятель Армен Гаспарян рассказал о ситуации на Донбассе и расследовании убийства генерала Захарченко.

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате взрыва в Донецке 31 августа прошлого года.

Совсем скоро виновные будут наказаны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал публицист и общественный деятель Армен Гаспарян.

"Вопрос оглашения результатов - дело времени. Вся доказательная база собрана", - отметил эксперт.

По его словам, с самого начала было ясно, что в убийстве Захарченко замешаны украинские военные, которые организовали покушение на руководителя Донецкой народной республики.

"На Украине это никто не отрицал. В дальнейшем это станет еще одним пунктом в копилке убийств и военных преступлений в Донецке", - подчеркнул Гаспарян в эфире радио Sputnik.

Политолог отметил, что Донбасс не будет брошен, ведь и президент России Владимир Путин не раз об этом рассказывал во время своих выступлений.

 

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