Гаспарян об убийстве Захарченко: было ясно, что за этим стояли власти Украины

Публицист и общественный деятель Армен Гаспарян рассказал о ситуации на Донбассе и расследовании убийства генерала Захарченко.

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате взрыва в Донецке 31 августа прошлого года.

Совсем скоро виновные будут наказаны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал публицист и общественный деятель Армен Гаспарян.

"Вопрос оглашения результатов - дело времени. Вся доказательная база собрана", - отметил эксперт.

По его словам, с самого начала было ясно, что в убийстве Захарченко замешаны украинские военные, которые организовали покушение на руководителя Донецкой народной республики.

"На Украине это никто не отрицал. В дальнейшем это станет еще одним пунктом в копилке убийств и военных преступлений в Донецке", - подчеркнул Гаспарян в эфире радио Sputnik.

Политолог отметил, что Донбасс не будет брошен, ведь и президент России Владимир Путин не раз об этом рассказывал во время своих выступлений.